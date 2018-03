Corigliano. Nasce il Comitato cittadino “Insieme per Apollinara”

Il prossimo 31 marzo, come’è noto, sorgerà ufficialmente la Città unica della Sibaritide, Corigliano Rossano, a seguito del quesito referendario sulla fusione recentemente svoltosi. Tra pochi giorni, pertanto, decadranno le attuali due Amministrazioni Comunali per lasciare spazio, subito dopo le festività della Santa Pasqua, a uno o più Commissari prefettizi.

Cittadini mossi dall’amore per Corigliano, delusi dalla classe politica ed istituzionale locale che si è succeduta negli anni, spinti dalla volontà di rendere protagonisti tutti coloro che, in tale inevitabile processo di cambiamento e rinnovamento, decidono allo stesso modo di impegnarsi in prima persona. E di farlo con la costituzione di appositi Comitati popolari che privilegiano l’ottica del fare.

Il primo di questi Comitati popolari – promossi dal giornalista Fabio Pistoia unitamente ad altri cittadini – è nato nella popolosa frazione Apollinara, oggi completamente dimenticata e avvolta da tante problematiche che investono famiglie e attività commerciali. Responsabile del Comitato“Insieme per Apollinara” è stata designata la signora Carmela Manna.

Non l’ennesima associazione o movimento, dunque, ma cittadini che propongono e chiedono ad altri cittadini, animati dai medesimi ideali, di partecipare, in piena autonomia rispetto a forze politiche di qualunque colore politico e alla pari dignità l’uno con l’altro.