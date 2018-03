Campionato U20, Rari Nantes vola in Nazionale

La squadra crotonese della Rari Nantes continua ad imporre la sua superiorità con la qualificazione alla fase Nazionale grazie ad un gioco spumeggiante, fatto di tecnica e grande agonismo.

I pitagorici terminato il primo quarto in vantaggio per 5-3 grazie alle reti di Latanza e la tripletta di Chiodo avanzano nella seconda frazione di gioco determinante per il risultato finale grazie al parziale di 7-3 per la Rari Nantes incontenibile grazie ad una difesa attenta ed un attacco molto prolifico.

In rete Amatruda, Fusto, Chiodo, Cavallaro e doppietta di Candigliota. Vittoria ipotecata, infatti i rimanenti due tempi sono stati giocati in scioltezza dai crotonesi ancora in rete con Amatruda (4 goal), Vasovino, Cavallaro ed ancora Candigliota con due segnature. Punteggio finale 12 -20 per la Rari Nantes Crotone.

A seguire il recupero della 2a giornata con la Rari Nantes affrontare il fanalino di coda Dharma Casamassima e vincere per 34-4 in un match senza storia affrontato dai pitagorici in estrema scioltezza.