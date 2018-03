Scomparsa Pepparelli: il cordoglio dell’ente camerale

Il Consiglio camerale, la Giunta, il Segretario generale ed il personale tutto della Camera di commercio di Crotone, si uniscono al commosso ricordo di Vincenzo Pepparelli e si stringono ai familiari.

“Vogliamo onorare Pepparelli in uno dei luoghi a lui più cari, la Casa delle imprese” – questo il commento del Presidente della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese nell’esprimerne il cordoglio per la scomparsa - “quelle imprese per cui in vita ha dato tanto, con impegno e dedizione, senza tanti proclami per il carattere riservato che lo contraddistingueva”.

“La scomparsa di Pepparelli – avanza la nota - lascia un vuoto nei nostri cuori, ma il ricordo del suo sempre attivo impegno sarà sempre vivo nella storia dell’Ente camerale crotonese e della nostra città”.

Per onorare la memoria di Pepparelli, domani, dalle 8.00 alle 14.00, sarà allestita una camera ardente presso la Sala Consiglio della Camera di commerci odi Crotone.