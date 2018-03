Reggio. Si è riunito ieri il Cip, parola d’ordine: inclusione

Sono state 20 le federazioni sportive che hanno presieduto al Consiglio del Comitato Paralimpico Calabria svolto ieri a Reggio Calabria presso la sede del Coni.

Il programma proposto dalla presidente Cip Calabria Antonino Scagliola ha anticipato la manifestazione del 28 settembre 2018, che vedrà a Reggio Calabria nell’area dell’arena Ciccio Franco, la giornata nazionale "Parolin Pica", che si svolgerà in contemporanea nelle città di Roma e Milano.

I numerosi interventi hanno evidenziato il buon lavoro della squadra del Cip. Significativa la donazione dei laccetti, simbolo di Special Olimpics, fatto dalla presidente regionale Luisa Elitro al presidente Scagliola, il quale era presente alla Giornata del Special Olimpics Unified, svoltasi a Reggio Calabria.

Il presidente ha tenuto ad informare che tra i futuri ed immediati impegni del Cip e' previsto: il 24 marzo un convegno in cui sarà presente il presidente nazionale Fitarco, Mario Scarzella, e degli incontri successivi a Cosenza e a Soverato. Inoltre, è stata evidenziata l’importanza di dare ascolto alle varie società sportive, al fine di meglio verificare le necessità del territorio nel settore dello sport paralimpico.

Da questo sottolineata la possibilità, attraverso le convenzioni, di maggior coinvolgimento degli istituti scolastici e di altri enti pubblici. Inoltre, e' stato anche evidenziato come attraverso il rinnovato accordo con l’Inail, si riapriranno gli sportelli per l'avviamento allo sport degli assistiti presso le strutture provinciali.

Scagliola ha portato ai presenti i saluti di Maurizio Condipodero presidente del Coni, e del consigliere nazionale della Federazione Vela, Fabio Colella, sancendo ancora di più la collaborazione tra gli enti.

In conclusione è stato poi ricordato che a Reggio Calabria si terrà lo Stage della Nazionale di Calcio a Cinque della Fis.dir, evento promosso dal Comune di Reggio Calabria e per il quale va un ringraziamento per ciò che è stato fatto, al delegato allo sport Giovanni Latella.