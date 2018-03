Vertenza Skinner, revocato stato di agitazione

È stato revocato lo stato di agitazione proclamato dai lavoratori Cooperative sociali Skinner e Libero Nocera. I lavoratori, impiegati per i servizi socio-assistenziali per attività socio-educativa ed assistenza domiciliare ai disabili, avevano avviato una protesta a causa dei ritardi dell’erogazione degli stipendi. I Rappresentanti del Comune a breve erogheranno infatti le spettanze dovute anche alle altre Cooperative che svolgono analoghe attività nel settore.

È emerso nel corso di una riunione svoltasi questa mattina alla Prefettura di Reggio Calabria. Incontro in cui è stato avviato il tentativo di conciliazione tra il Comune di Reggio Calabria e il personale dipendente delle impiegato per La riunione è stata convocata dal Prefetto Michele di Bari, su richiesta dei rappresentanti dell’Organizzazione Sindacale di categoria CISL FP che ha proclamato lo stato di agitazione per protestare contro la mancata corresponsione, nei confronti dei lavoratori, degli emolumenti relativi ad otto mensilità pregresse.

All’incontro erano presenti l’Assessore al Bilancio Tributi e Programmazione Finanziaria, l’Assessore alle Politiche Sociali e Welfare insieme con il Dirigente del Servizio economico-finanziario del Comune di Reggio Calabria, i rappresentanti delle predette Cooperative ed i delegati delle citata Organizzazione Sindacale.