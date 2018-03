Una super scuola di tecnologia per le cantine

È stato avviato corso di specializzazione per la formazione di professionalità idonee alla gestione delle produzioni e delle trasformazioni enologiche a Cutro. Il corso è stato promosso dalla Fondazione I.T.S. Istituto Tecnico Superiore “Pinta” Polo Innovativo Nuove Tecnologie Agroalimentari.

Il percorso degli ITS , alternativo all’Università, è indirizzato a soggetti diplomati, ha una durata di n. 2000 ore di cui 1200 in aula e laboratori (presso il Polo agrario di Cutro) e n. 800 in azienda; essi creano un legame stretto con il mondo del lavoro: almeno il 30% delle ore totali devono essere svolte in azienda. E’ prevista la possibilità di svolgerlo anche in Aziende/Enti fuori regione o all’estero; consentono di ottenere uno sbocco professionale qualificato in cantine e consorzi viti-vinicoli e funzionano con un tasso di occupazione pari all’80%.

La partecipazione è gratuita. La figura professionale potrà operare nelle cantine e sarà in grado di comprendere i dati relativi alle analisi chimico-fisiche, merceologiche, microbiologiche, tossicologiche e sensoriali sui vini, avrà la competenza sull’uso di attrezzature per monitoraggio e testing in campo, marketing e commercializzazione del vino.

Il partecipante al corso studierà e sarà addestrato su: viticoltura ed esercitazioni (ad es potatura), difesa della vite, tecniche di vinificazioni, tecnica di degustazione, analisi sensoriale, microbiologia enologica, meccanica enologica, legislazione vitivinicola, etichettatura dei vini, pratiche enologiche, marketing , applicazioni informatiche, tecniche di commercializzazione e distribuzione del vino, lingua inglese, certificazioni e produzioni biologiche. Il corpo docente sarà formato da enologi operanti a livello nazionale, professori universitari e esperti in enologia.