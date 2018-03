Girifalco. Danneggiati nella notte i mezzi per la raccolta rifiuti

Ignoti hanno danneggiato gli automezzi usati per il servizio di raccolta differenziata nel Comune di Girifalco. Ai veicoli presi di mira – quattro in tutto e che appartengono ad una ditta privata che opera per conto dell’ente - sono stati rotti i parabrezza e tagliate le gomme.

Le indagini sull’accaduto sono condotte dai Carabinieri della compagnia di Girifalco che hanno avviato la verifica anche di alcune immagini riprese da telecamere di videosorveglianza.