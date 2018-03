Torneo nazionale centri federali, Catanzaro passa alla seconda fase

E' partito ieri pomeriggio il Torneo Nazionale dei Centri Federali Territoriali, istituiti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. E anche a Catanzaro, come in altre quattordici strutture presenti in diverse regioni italiane, si è svolta la fase preliminare della prima edizione del Torneo. Una manifestazione che ha coinvolto 420 giovani calciatori di tutta Italia, con l’obiettivo di favorire il confronto tra i ragazzi attraverso la competizione, coinvolgere in un unico evento i CFT attivi, diffondere e verificare la nuova metodologia di allenamento e motivare calciatori e staff, sviluppando senso di appartenenza.

I ragazzi Under 14, preparati dallo staff del CFT catanzarese, hanno incontrato in campo quelli del CFT di Matera. A incoraggiare e consigliare durante le performance i ragazzi di "casa" c’è stato lo staff al completo guidato dal responsabile tecnico Andrea Verrengia. I giovani atleti sono stati coinvolti in quindici scontri diretti - 4 turni da due gare 6vs6 e due gare 9vs9 - al termine di ognuno dei quali ogni squadra ha acquisito un determinato punteggio, che ha poi decretato il risultato finale e l'accesso alla Fase Interregionale.

Le partite si sono svolte all'insegna del fair play e del sano agonismo. I ragazzi si sono impegnati con entusiasmo e determinazione, cercando di applicare quanto appreso dagli istruttori secondo la metodologia federale. Catanzaro si è aggiudicata la fase preliminare, qualificandosi per la fase interregionale, che la vedrà il prossimo 23 aprile impegnata in un triangolare Sud con Parabita e Palermo. Nello stesso giorno, 15 formazioni, suddivise per area geografica, disputeranno 5 differenti triangolari per poter conquistare il passaggio al turno successivo.

Come da programma, al termine della seconda fase, le formazioni vincitrici si ritroveranno il 9 e 10 giugno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, per disputare gli incontri che determineranno i piazzamenti finali. Presente alla fase preliminare di Catanzaro è stato anche il Coordinatore Federale SGS Calabria, Massimo Costa, che ha fatto gli onori di casa, accogliendo i ragazzi del CFT di Matera accompagnati dallo staff e dal responsabile tecnico Gino Mattei.