Dono per la vita, evento Rotary a Cosenza

“Un dono per la vita: diventa donatore!”. Parte il progetto voluto dai Rotary Club Cosenza, Presila Cosenza Est e Cosenza Telesio al quale hanno aderito numerosi club Rotary, associazioni di volontariato ed altri club service della città con la partecipazione delle Poste Italiane mediante un apposito annullo filatelico speciale. Il progetto, che nasce dall’esigenza di divulgare la cultura della donazione degli organi, fornendo ai cittadini le giuste e corrette informazioni per una scelta consapevole, verrà presentato giovedì 15 marzo alle 17.30, con una tavola rotonda in programma presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici di Cosenza.

Dopo i saluti del Presidente del Rotary Club Cosenza, Roberto Barbarossa e l’introduzione di Bruno Amantea, Presidente del Rotary Club Presila Cosenza Est, le relazioni base saranno affidate ad Alessandro Nanni Costa, Direttore Generale Centro Nazionale Trapianti e Pellegrino Mancini, Direttore Centro Regionale Trapianti. Il progetto sarà poi presentato da Rita Roberti, Presidente Incoming del Rotary Club Presila Cosenza Est e da Matteo Fiorentino, Past Presidente del Rotary Club Cosenza che parlerà dell’etica della donazione. Le conclusioni sono affidate al Presidente del Rotary Club Cosenza Telesio, Davide Garritano. Nel corso della serata, sarà possibile sottoscrivere la dichiarazione di volontà alla donazione degli organi.