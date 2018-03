Tra i banchi del liceo “Telesio” di Cosenza torna Francesco Rubino

È tornato nel suo Liceo, il ricercatore di fama internazionale e medico Francesco Rubino, docente presso il King’s College di Londra e titolare della prima cattedra mondiale di chirurgia bariatrica e metabolica per il trattamento del diabete. Si tratta di un pioniere che ha sviluppato un nuovo modello di chirurgia nel trattamento di questo tipo di malattie.

Lo scienziato si trovava a Cosenza per la consegna del premio 'Telesio' conferitogli dal Rotary Club Cosenza, e pertanto ha voluto rivedere i luoghi della sua formazione ritornando tra i suoi banchi e visitando, con la guida del dirigente scolastico del Liceo Classico 'B.Telesio' e del suo staff, una scuola che ha trovato tanto cambiata, riscontrando una cura per gli ambienti che non ricordava.

Grande emozione quando il professore ha preso tra le mani i registri del suo periodo scolastico, ha riletto le note dei suoi docenti, i compiti assegnati, i giudizi. Un momento veramente commovente. Il Dirigente Scolastico, Antonio Iaconianni, entusiasta ha così commentato: “E' stato per noi un onore ed una grande emozione riavere nei nostri corridoi, nelle nostre aule, un figlio illustre di questa scuola che ha portato il nome della nostra Calabria nel mondo”.

Il Professore Rubino - ha continuato il Preside - rappresenta per la nostra terra e per la storia della nostra scuola un motivo di orgoglio, ed il suo desiderio di tornare a visitare le aule, i luoghi che lo hanno visto protagonista negli anni della sua formazione, è segno importante di quanto sia grato il suo ricordo. Oggi come allora - ha concluso Iaconianni - la nostra scuola prepara giovani validi che con grinta ed autorevolezza riescono ad imporsi sulla scena internazionale e contribuire, così come fa quotidianamente Rubino, al miglioramento del mondo”.