Pizzicati in auto con 30mila euro di cocaina: due cutresi finiscono in carcere

A bordo di un’utilitaria stavano viaggiando lungo la statale 106 ionica quando nel comune di Belcastro, nel catanzarese, sono stati fermati da una pattuglia della Guardia di Finanza.

I due, originari di San Leonardo di Cutro, nel crotonese, sono stati così sorpresi a trasportare due involucri con dentro 106 grammi di cocaina: un quantitativo di stupefacente che, se venduto al dettaglio, avrebbe fruttato un guadagno di ben 30 mila euro.

Per entrambi è così scattato l’arresto in flagranza e dopo le formalità si sono spalancate le porte del carcere di Catanzaro. Da notare che uno due, nemmeno una settimana fa, aveva appena finito di espiare una pena di cinque anni sempre per vicende giudiziarie legate a traffici di droga.