XVI Raduno Corale Internazionale di Canti a S. Andrea Apostolo

Tutto pronto per il 16 Raduno Corale Internazionale di Canti che si svolgerà dal 15 al 17 marzo prossimi a S. Andrea Apostolo dello Jonio. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Culturale Schola Cantorum Officium, in partnership con l’Istituto Comprensivo di Davoli e l'Amministrazione Comunale di S. Andrea Apostolo dello Jonio, rientra nella programmazione della Regione Calabria: Interventi per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria - Azione 1 Tipologia C - Sezione “Eventi di rilievo regionale”.

L’evento, allestito e coordinato in maniera egregia dal Direttore Artistico, Christian Cosentino, prevede l’esibizione, oltre che di cori calabresi, anche di una formazione corale estera proveniente dalla Croazia, e di un ensamble vocale romano composto da professionisti provenienti dalle migliori accademie romane.

Il programma delle iniziative si aprirà giovedì 15 marzo con un concerto per gli anziani ospiti presso la Villa della Fraternità, mentre venerdì 16 ci saranno delle esibizioni nelle scuole di Isca e S. Andrea. Il concerto di chiusura si svolgerà sabato 17 marzo alle ore 18.00 presso la Chiesa del Sacro Cuore a S. Andrea Apostolo dello Jonio, con i seguenti cori: Schola Cantorum Officium di S. Andrea Apostolo dello Jonio; Coro Polifonico “Musicanova” città di Nicotera; Coro Polifonico della comunità di Matterada, Croazia; Sonus Sestius Ensamble di Roma.