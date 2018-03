‘Ndrangheta e droga, 10 condanne. A giudizio figlio boss Novella

Per aver messo in piedi un traffico di marijuana tra Milano e provincia e Reggio Calabria, droga per altro piazzata anche a Roma e ai clan siciliani della zona di Catania, oggi il gup milanese ha condannato in abbreviato 10 persone, tra cui a 9 anni di carcere Giuseppe Morabito, vicino alla cosca Pesce-Bellocco di Rosarno, e a 8 anni di reclusione Massimo Emiliano Ferraro, vicino ai Bruzzaniti-Palamara-Morabito di Africo.

Il giudice - scrive Ansa - ha mandato a giudizio con rito ordinario Edoardo Novella, figlio di Carmelo il capo della 'ndrangheta in Lombardia, ucciso nel 2008 a San Vittore Olona. Si è concluso così in primo grado il procedimento nato dall'inchiesta dei pm della Dda Cecilia Vassena e Alessandra Cerreti che nel luglio dell'anno scorso ha portato la Dia di Milano ad arrestare gli attuali imputati accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti.