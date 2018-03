Armato di coltello rapina gioielleria, caccia al ladro a Cosenza

Un uomo armato di coltello, ha fatto irruzione, intorno alle 13:30 di oggi, in una gioielleria di Cosenza, in via Mario Mari.

Il ladro, col volto travisato da un cappellino, ha danneggiato il sistema di videosorveglianza interno del locale, ha legato la titolare del negozio ad una sedia, procurandole alcune escoriazioni, e ha arraffato quanto più ha potuto per poi fuggire col bottino.

In fase di quantificazione quanto è stato rubato, intanto sul caso la squadra mobile della Questura di Cosenza ha avviato le indagini.