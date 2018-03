Campionati regionali. Lacinia Nuoto si distingue: otto gli ori e tre i record

È a Potenza durante la disputa dei Campionati Regionali della Basilicata, che il gruppo crotonese formato da Camillo Camera, Antonio Rodio, Paolo Filippelli e Luca Vrenna, si è distinto rappresentando al meglio la gloriosa società crotonese della Lacinia Nuoto.

Ben 8 le medaglie tutte d'oro conquistate su otto gare disputate, 6027,86 punti e ben tre Nuovi Record Regionali. Grandi prestazioni quindi ed ulteriore conferma delle qualità degli atleti crotonesi.

In grandissima evidenza sia Luca Vrenna M35 che ha stabilito il nuovo primato Regionale Calabria sulla distanza dei 200 Farfalla M35 con il tempo di 2'51"07 migliorandolo di ben sei secondi e vinto i 200 rana in 2'58"00, che Paolo Filippelli nei 50 sl con 30"46 e 100 farfalla con 1'26"42 (Nuovo Record Regionale categoria M45) che Antonio Rodio M50 nei 50 sl con 29"95 e 400 Misti con 6'17"91 (Nuovo Record Regionale categoria M50). Vittorie anche per Camillo Camera M60 con 37"48 nei 50 sl e 13'41"00 negli 800 sl.

Ed ora ci si prepara per l'impegno del 18 marzo nella città di Battipaglia per l'11° Trofeo Nazionale Balnaea.