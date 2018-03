Ungharian open tournament. La Sitting Volley si piazza al primo posto in classifica

E dopo la Croazia è in Ungheria e precisamente a Matrahazi Edzotabor che l’Italia ha trovato solo vittorie. Quattro partite disputate e altrettanti successi per la Sitting Volley che si aggiudica l’Ungharian open tournament.

I risultati finali non hanno lasciato spazio ad altre sentenze, dopo i 3-0 contro Croazia, Slovenia e Ungheria e il 3-1 contro l’Olanda, le azzurre si sono imposte al primo posto in classifica. Le italiane che hanno trionfato in terra magiara sono: Giulia Aringhieri, Nadia Bala, Raffaella Battaglia, Giulia Bellandi, Silvia Biasi, Francesca Bosio, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Sara Desini, Michela Magnani, Roberta Pedrelli, Alessandra Vitale, Beatrice Zanetti.

La squadra è allenata da Amauri Ribeiro. La Calabria, e in particolare la città di Villa San Giovanni, è rappresentata da Raffaela Battaglia, stabilmente tra le fila nazionali, e attiva, con la Volley Cenide da lei creata, nella valorizzazione e diffusione del sitting volley.

La prossima sfida per le pallavoliste sarà la qualificazione al mondiale in programma in Corea del Sud. Il Presidente del Comitato Paralimpico Calabria, Antonello Scagliola, si è subito congratulato con la società dell’atleta reggina ed ha sottolineato come la Calabria è fucina di campioni.