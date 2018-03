Miceli,(M5S) ferrovia: “ma quando riapre la tratta Cosenza-Paola?”

Domenico Miceli

“Fra quanto tempo sarà riaperta la tratta ferroviaria Cosenza – Castiglione Cosentino (Rende) - Paola?

Un interrogativo che rimbomba nella mente di chi per motivi di studio o lavoro è costretto a rinunciare ad un mezzo di trasporto essenziale per non parlare dei disagi provocati dall’inefficienza delle telecomunicazioni.

È per questo che il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Domenico Miceli si fa portavoce dei pendolari che da oltre tre mesi sono costretti a spostarsi in autobus: “noi non vogliamo sovrapporci al lavoro che sta portando avanti la magistratura inquirente, ma crediamo che dopo tre mesi gli utenti debbano essere informati sui tempi di riapertura della galleria Santomarco – chiusa in seguito ad un incidente ferroviario il 6 dicembre scorso - anche al fine di poter meglio organizzare la propria vita”.

“Da parte di Trenitalia – prosegue la nota - vige il più stretto riserbo ed è per questo che attraverso una interrogazione abbiamo chiesto al sindaco e alla Giunta comunale di Rende di interfacciarsi, se non lo ha già fatto, con i dirigenti delle Ferrovie e con la Procura al fine di informare la cittadinanza sui tempi di riapertura della galleria e quindi per il ripristino del regolare servizio ferroviario”.

“Speriamo in tempi brevi e certi – conclude Miceli – nel frattempo chiediamo anche un servizio sostitutivo che possa soddisfare a pieno le esigenze dei cittadini-utenti, anche in vista della bella stagione che, si sa, porta molti residenti a visitare la costa tirrenica”.