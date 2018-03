Ad Amato e Miglierina al via la gestione associata della differenziata

È stata siglata la convenzione che avvia la gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e del centro di raccolta per i Comuni di Amato e Miglierina. Il progetto, i cui particolari di realizzazione sono formalizzati in una convenzione, è già stato approvato dalle Giunte guidate, rispettivamente, dai sindaci Saverio Ruga e Pietro Guzzi.

I Comuni di Amato e Miglierina hanno, quindi, costituito un ufficio unico per la gestione associata e coordinata della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nonché la gestione del centro di raccolta a supporto del servizio detto. La sede per la gestione della convenzione viene ubicata negli Uffici del Comune di Amato anche per motivi di mera efficacia gestionale, al quale è conferito il ruolo di Ente capofila.

La gestione associata del servizio rappresenta lo strumento organizzativo mediante il quale i Comuni aderenti intendono perseguire un miglioramento del servizio, sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo con significativo recupero di margini di economicità ed efficienza, e assicurare una gestione professionale qualificata, unitaria e semplificata di tutte le procedure inerenti il servizio.