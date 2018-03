Beccato con 500 chili di bianchetto sull’auto. Multa da 25mila euro

Aveva 564 chili di bianchetto sull’auto, e per questo motivo A.C., di Santa Flavia, è stato multato per un totale di 25mila euro.

È successo a Villa San Giovanni, dove la Guardia Costiera di Reggio Calabria e Villa è intervenuta agli imbarchi per la Sicilia su richiesta della Polizia. Così i militari hanno accertato che a bordo di un automezzo era stato nascosto un ingente quantitativo di prodotto ittico sottomisura detenuto illegalmente.

Il mezzo, a bordo del quale c’erano due persone residenti nella provincia di Palermo, era stato coinvolto in un incidente stradale, che aveva necessitato l’intervento sia degli uomini della Polizia Stradale di Villa San Giovanni che del Commissariato locale. Gli agenti notando la presenza del pescato all’interno della vettura hanno così richiesto l’aiuto dei militari della Guardia Costiera per gli accertamenti del caso.

L’ispezione ha permesso di accertare la presenza nel vano di numerose cassette in legno e polistirolo di novellame di sarda, il cosiddetto “bianchetto”, per questo il materiale è stato sequestrato e l’autista multato per detenzione, trasporto e commercio di prodotto ittico sottomisura.

Nel corso dell’attività è stata inoltre richiesta la collaborazione di personale del Servizio Veterinario appartenente all’Area B dell'ASP che ha dichiarato tutto il prodotto ittico non idoneo al consumo umano disponendone la distruzione.