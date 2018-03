Un centro storico da vivere nel video realizzato dagli alunni del Liceo Gravina

Centro storico Crotone

Un bel contributo alla valorizzazione del centro storico cittadino arriva dagli alunni della V B del Liceo Gravina che hanno svolto attività di alternanza scuola – lavoro presso la Casa Comunale. I ragazzi hanno infatti realizzato, durante l'attività svolta presso il Comune, un video in cui invitano a “vivere” il Centro Storico della città che può essere un luogo dove socializzare.

Il percorso dei ragazzi che stanno svolgendo presso il Comune alternanza – scuola lavoro è mirata, per espressa volontà dell'assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Cosentino, non solo a far sentire protagonisti i giovani dell'attività amministrativa dell'Ente ma a rivestire il triplice ruolo di studenti, impiegati e cittadini attivi.

Proprio facendo leva sul senso civico e di appartenenza, i ragazzi hanno realizzato il video, disponibile sulla pagina social del Comune di Crotone e che ha già avuto migliaia di visualizzazioni, dove facendo una analisi anche delle problematiche dello stesso invitano a viverlo evidenziando le tante potenzialità del cuore del centro cittadino.

Un esempio importante di partecipazione attiva che arriva dai giovani che hanno realizzato con cura il filmato scegliendo scorci significativi come ad esempio la chiesa sconsacrata di S. Margherita diventata luogo di aggregazione dedicato a mostre, convegni ed anche utilizzato per le unioni civili.