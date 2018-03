Basta città senza acqua, sit in di protesta per sabato 17 marzo

Il 17 marzo i sindaci calabresi saranno chiamati, tramite votazione, ad individuare i 40 Primi Cittadini che andranno a comporre la futura assemblea della "nuova" Autorità Idrica della Calabria (AIC). Ma fino a questo momento sono pochi gli amministrazioni comunali che hanno deliberato l'adesione all'AIC e questa per noi è una buona notizia.

Per questo motivo il Comitato acqua pubblica di Lamezia Terma e il Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica “Bruno Arcuri” hanno deciso di promuovere un sit in di protesta in corso Nicotera a Lamezia alle 18. La manifestazione si terrà sabato 17 marzo.

I comitati chiedono infatti “la chiusura della Sorical SpA: passare ad una gestione pubblica e partecipata del servizio idrico su base municipale, programmare grossi investimenti strutturali regionali per il riammodernamento del sistema di distribuzione idrico comunale, ridotto oramai ad un colabrodo”.

Da qui la decisione della manifestazione durante la quale i cittadini faranno “sentire la voce di chi non ci sta con un presidio in piazza per porre definitivamente la parola fine alle decennali politiche di privatizzazione della Regione Calabria che hanno prodotto un deserto chiamato Sorical Spa”.