Controlli nel crotonese, due arresti

Due persone sono state arrestate dai carabinieri in due distinte operazioni. Un uomo di 60 anni è finito in manette a Isola Capo Rizzuto perché accusato di evasione. Già sottoposto ai domiciliari, i militari hanno accertato che il 60enne si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. L’uomo è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

È invece accusato di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza un 31enne di Petilia Policastro finito anche lui in arresto. I Carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno fermato l’uomo che, mentre era alla guida dell’autovettura proprietà della madre, alla vista dei militari è sceso dal veicolo e, senza alcun motivo, ha inveito contro di loro, minacciandoli e spintonandoli. Per questo motivo è stato messo ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.