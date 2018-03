Ubriaco litiga col vicino e gli accetta la porta con un’ascia, poi lo minaccia

Prima la lite, poi le minacce con un’ascia. È successo a San Fili dove un uomo, in evidente stato di ebbrezza, a seguito di un battibecco con un vicino di casa, scaturito per futili motivi, è andato in escandescenza danneggiandogli il portone a vetro dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione locale, dopo una segnalazione al 112, trovando l’uomo, un 44enne di San Vincenzo La Costa, ancora con l’accetta in mano mentre continuava a minacciare il vicino; sedata la lite lo hanno denunciato danneggiamento.