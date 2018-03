Il cordoglio per la scomparsa di Salvarore Loriga: “Ci lascia un maestro di sport e di vita”

“Il mondo dello sport e la comunità cittadina piangono la scomparsa di Salvatore Loriga: l'uomo che ha portato la boxe a Crotone. Era una persona schiva, che non amava i riflettori ma che aveva passione, competenza, amore per il suo lavoro”. Sono queste le parole di Giuseppe Frisenda, assessore allo Sport del Comune di Crotone.

“Una passione che è stato capace di trasmettere a centinaia di giovani che sono cresciuti, non solo sportivamente, con Loriga che non insegnava soltanto la boxe, spiegava la vita. La nobile arte, così come è conosciuta la boxe, ha avuto in Loriga l'interprete ideale. I valori che ha saputo profondere ai suoi “ragazzi” sono universali: il rispetto per l'avversario, la lealtà, il credere in quello che si fa, l'impegno quotidiano dentro e fuori dal ring.

“Lascia un vuoto enorme in tutta la famiglia dello sport crotonese ma anche un grande patrimonio di valori che resteranno per sempre nel cuore di tutti e costituiranno preziosa guida per i giovani sulla strada dello sport e delle vita. Alla famiglia giungano, anche da parte del sindaco Pugliese, le più sentite condoglianze e la profonda riconoscenza per quanto Loriga ha fatto per tanti giovani della nostra città. E' stato un maestro di sport e di vita”.