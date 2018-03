Rassegna “Primafila”, Beppe Braida chiude il cartellone

Con “Italiani.It” di Beppe Braida si chiude il cartellone di “Primafila”, la Rassegna di Teatro e Musica organizzata da “Novecento Teatri” per la direzione artistica di Benedetto Castriota. L’appuntamento è per sabato 17 marzo con inizio alle ore 21,30 al All’Auditorium Comunale di Mormanno. Bebbe Braida, torinese, cabarettista ed attore dal 1989; è riuscito a ritagliarsi un posto di tutto rispetto nel mondo della comicità italiana grazie alla sua verve tagliente e irriverente che da sempre lo ha contraddistinto. Il grande pubblico lo apprezza a Zelig dove è uno dei protagonisti principali dal 2004 e fino all’ultima edizione, in cui grazie al ruolo di giornalista Tv comico e ai suoi fortunati tormentoni (celebre il suo attentatoo!), si ritaglia un ruolo di tutto rispetto tra i nuovi comici del panorama italiano.

Se ne accorge anche Antonio Ricci il padre del più famoso tg satirico, che lo chiama a condurre per una puntata Striscia la Notizia e lo invita a realizzare diversi siparietti improvvisati con il direttore del Tg 4 Emilio Fede, suo bersaglio preferito. Una comicità a 360 gradi, fatta di improvvisazione e intrattenimento che gli aprono la porta principale di Colorado, la trasmissione comica di Italia Uno, che lo ha voluto come presentatore del fortunato format, scoprendo così anche le doti di presentatore e capocomico. “Italiani.it. parla della creduloneria degli italiani – dice il comico torinese - noi, in Italia, abbiamo un sistema informativo che, ci prende spesso per i fondelli e siamo portati a credere a tutto ciò che ci dicono. Diciamocelo: viviamo in un paese un po' bislacco. È un paese strano”.