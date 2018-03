Il Questore di Catanzaro ha disposto la chiusura di due bar, uno in viale Isonzo, l’altro in via Teano di località Aranceto per 15 giorni.

La decisione arriva a seguito dei controlli e degli appostamenti effettuati dagli agenti e che avrebbero rilevato la presenza continua, nei locali, di persone con precedenti penali e di polizia, soprattutto in materia di stupefacenti e, per questo considerate pericolose per la sicurezza pubblica.