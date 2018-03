Atletica. La Sakro alla maratona Roma Ostia: in dieci al traguardo

La Sakro, Scuola Atletica Krotoniate, ha partecipato con un nutrito gruppo della propria squadra Master alla mezza maratona Roma-Ostia, arrivata alla sua 44esima edizione.

I krotoniati hanno così rappresentato la città pitagorica giungendo in dieci al traguardo tra i 9172 atleti che hanno concluso la prestigiosa competizione.

Tra i corridori tanti nomi noti a livello internazionale. Primo fra tutti lo statunitense Galen Rupp, terzo alle Olimpiadi di Rio, recente vincitore della Maratona di Chicago, e vincitore assoluto di questa 44a edizione della Huawei RomaOstia, che ha riportato un atleta non africano sul gradino più alto del podio dopo ben 21 anni (l’ultimo fu Stefano Baldini nel 1997). Rupp nell’occasione ha demolito il suo personal best chiudendo la prova con il tempo di 59:47.

Proseguono così le attività sportive della Sakro in vista del prossimo inizio dei campionati regionali Fidal che prenderanno il via l’8 aprile a Scilla (nel reggino) per poi proseguire con il ritorno della StraCrotone in programma domenica 15 aprile.

Nella RomaOstia Half Marathon 2018 tra gli atleti krotoniati spicca l’ottimo risultato di Giovanni Bruno nella categoria SM45 che ha chiuso al traguardo con il tempo di 01h:28m:24s. Seguito dai compagni di squadra Leonardo Greco SM40 (01h:30m:33s), Giuseppe Talarico SM45 (01h:33m:05s) e Benedetto Coriale SM35 (01h:35m:08s).

Gli altri atleti della Scuola Atletica Krotoniate giunti dignitosamente al traguardo di quest’altra splendida esperienza sono Francesco Trivieri, Luigi De Biase, Rosario Scalise, Massimo Scandale, Luigi Colurcio e Davide Cirillo.

Archiviata la manifestazione capitolina la Scuola Atletica Krotoniate prosegue con i suoi allenamenti per i Master e soprattutto per i giovani e giovanissimi atleti del settore giovanile che concluderanno il campionato Calabria Cross il 25 marzo a Palmi e saranno poi impegnati in tutte le principali competizioni sportive della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal).