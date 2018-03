Urta violentemente un muro con l’auto, ferito il conducente

Un brutto incidente stradale quello avvenuto questa sera in via dei Tulipani, all'altezza del crocevia di località S. Ianni, nel comune di Catanzaro.

Un Suv Land Rover Freelander 2, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada urtando violentemente contro il muro di sostegno adiacente la carreggiata.

C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco della sede centrale del capoluogo per estrarre dalle lamiere il conducente che era cosciente ma presentava diversi traumi, che poi è stato affidato al personale medico del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto nell’ospedale cittadino.

I pompieri hanno messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale.