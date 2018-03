Nuoto. Finali regionali, record per Fonte: bene gli atleti crotonesi

Ben dodici medaglie d'oro conquistate, sei assolute e sei di categoria; ha già centrato la qualificazione ai campionati nazionali di nuoto di Riccione nei 200 misti e 200 dorso impreziosendo ulteriormente il suo già ricco palmares con altri due record regionali: nei 100 dorso col tempo di 1.03.58, e nei 200 dorso col tempo di 2.16.3.

Le finali regionali svoltesi a Catanzaro in questo week-end hanno ancora messo in evidenza le capacità della nuotatrice crotonese Ilaria Fonte che in soli sette giorni ha messo a segno così - tra Reggio Calabria ed il capoluogo di regione - i risultati di cui accennavamo all’inizio.

Alle Finali di Catanzaro bene anche Miriam Barberio nei 100 dorso che porta a casa un bronzo di categoria; ma anche Giada Maiorano, medaglia d'oro nei 100 stile libero, e Mattia Labonia, bronzo nei 200 dorso di categoria e assoluto.