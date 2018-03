Calcio. Coppa Italia Regionale Femminile: trionfa il New Team San Marco Argentano

La New Team San Marco Argentano

È il New Team San Marco Argentano a trionfare nella finale di Coppa Italia Regionale Femminile giocata al Centro Sportivo Marca di Cosenza.

Al termine di una pirotecnica finale, le arancioni di mister Bartucci hanno la meglio sull’Eugenio Coscarello: dopo un primo tempo in cui la gara viene sbloccata immediatamente dal vantaggio del Coscarello ad opera di Saccomanno, nella ripresa è un’autentica giostra del gol.

Console realizza il pareggio in avvio ma ancora la Saccomanno riporta in vantaggio le biancoazzurre. Al 17’ ancora Console pareggia il conto della gara e della sfida personale contro la Saccomanno.

Il New Team spinge sull’acceleratore ed al 32’ trova il vantaggio con Cardone che replica nei minuti di recupero fissando il punteggio finale sul 4-2.

Ad alzare al cielo la Coppa Italia, consegnata dal Presidente del CR Calabria e dalla Responsabile per il Calcio Femminile Regionale Anna Russo, sono dunque le ragazze del New Team San Marco Argentano ma un grande applauso va a tutte le calciatrici impegnate questa mattina in una finale davvero memorabile.

IL TABELLINO