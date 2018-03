Il Maresciallo Gianpiero Palazzo saluta Rossano alla volta di San Demetrio Corone

Il Maresciallo Gianpiero Palazzo, dopo quasi 7 anni di onorato servizio nella città di Rossano, è stato nominato Comandante della Stazione Carabinieri di San Demetrio Corone.

“Lascio nella Città del Codex una parte del mio cuore – ha dichiarato il Maresciallo Palazzo – per cui mi sento in dovere di ringraziare ed abbracciare tutti i colleghi della Compagnia Carabinieri di Rossano con i quali ho avuto il privilegio di lavorare in questi anni, i tanti amici, ma anche le diverse autorità del luogo e, soprattutto, la splendida gente rossanese sia per l'accoglienza e sia per il straordinario affetto dimostrato a me ed alla mia famiglia durante i sette anni trascorsi nell’importante comune bizantino”.

“Al Maresciallo Gianpiero Palazzo, attraverso queste poche righe, auspichiamo buon lavoro alla guida della Stazione Carabinieri di San Demetrio Corone convinti che - closa nota - metterà a disposizione tutta la sua qualificata esperienza al servizio dell’Arma e dell’intera comunità arbëreshë”.