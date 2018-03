Lamezia. Liberi e Uguali accoglie l’onorevole Nico Stumpo

A seguito dell’elezione dell’onorevole Nico Stumpo alla Camera dei Deputati, il gruppo di Liberi e Uguali si è riunito a Lamezia Terme per un brindisi simbolico che il neo deputato ha voluto offrire ai presenti per ringraziarli di aver intrapreso il nuovo progetto politico.

“La grande partecipazione e l'affetto sincero di quella che una volta veniva definita la nostra 'comunità' – sostiene Nico Stumpo – è un grande stimolo per ripartire con forza e decisione. Il prossimo passo sarà quello di costituire il gruppo dirigente di Liberi e Uguali in Calabria. Ripartiamo tutti insieme, nella consapevolezza di avere alle spalle la forza di chi crede fortemente in noi e vuole confrontarsi con tutte le altre forze politiche”.

Adesso anche la Calabria avrà per Liberi Uguali un rappresentante diretto.