Controlli nel rendese, 18 denunce e tre segnalazioni

È di oltre una decina di denunce e diverse segnalazioni il bilancio delle attività di controllo disposte dal comando provinciale dei carabinieri di Cosenza, ed effettuati dai militari nel rendese.

Così, gli uomini dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo hanno denunciato - per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti - un 47enne cosentino: perquisito insieme alla sua auto gli è stato trovato un bilancino di precisione e una busta in cellophane contenente 2,5 grammi di cocaina, sottoposti a sequestro.

Segnalati poi alla Prefettura del capoluogo, come assuntori di droga, un 17enne residente a Mendicino, un 22enne di Rende, un 42enne e un 38enne entrambi cosentini: perquisisti avevano con se 9 grammi di Cocaina, Hashish e Marijuana.

Denunciate inoltre dieci persone per guida in stato di ebbrezza: un 22enne di Lamezia Terme, un 35enne di Montalto Uffugo, un 23enne di San Marco Argentano, un 28enne residente ad Acri, un 33enne e un 25enne entrambi residenti a Rende, un 30enne e un 25enne residenti a Cosenza, un 23enne residente a Luzzi, e un 40enne di Mendicino.

Tutti gli altri automobilisti, sottoposti all’accertamento etilometrico, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Inevitabile per loro il ritiro delle patenti mentre le autovetture sono state affidate a persone idonee alla guida.

I militari di Acri, invece, hanno denunciato per furto in concorso un 17enne rumeno e un 18enne di Terranova da Sibari. Si è scoperto che i due avevano rubato diverse bottiglie di alcolici dalle casette di legno adibite a mercatini di natale.

Denuncia per truffa anche per un 30enne cosentino che dopo aver ricevuto 500 euro dall’ignara vittima, un 40enne cosentino, non ha mai avviato le pratiche amministrative affidategli né avrebbe mai restituito la somma.

I militari di San Luzzi hanno denunciato per il reato di truffa on-line un 22enne di Arezzo. L’uomo, dopo aver messo un annuncio di vendita di capi di abbigliamento su un noto sito internet, si è fatto versare 100 euro dalla vittima, una 25enne di Montalto Uffugo, facendo perdere le sue tracce e senza consegnare la merce.

A San Fili denunciato per danneggiamento aggravato un 44enne di San Vincenzo La Costa. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, a causa di una lite scaturita per futili motivi ha colpito con un’ascia il portone a vetro dell’abitazione del vicino di casa.

A San Pietro in Guarano denunciato per furto, truffa e attentato alla sicurezza degli impianti, una 37enne cosentina che ha manomesso il contatore del gas riuscendo a fruire del servizio senza che l’ente erogatore se ne accorgesse e così facendo pregiudicando le condizioni di sicurezza dello stesso impianto.

I militari di Rose hanno contestato una sanzione amministrativa per detenzione e distribuzione di prodotti ittici di taglia inferiore alla minima per la conservazione, ad un 54enne di Fuscaldo. L’uomo stava vendendo per strada 5 chili di novellame di sarda. È così scattata una multa di mille euro mentre il pesce, dopo una verifica da parte del medico veterinario dell’Asp di Cosenza, è stato donato in beneficenza ad un istituto religioso.