Perde il controllo e va fuori strada: donna muore nell’impatto, illesi i figli

Ha perso il controllo della propria auto ed è andata a finire fuori strada. Così per Graziella Ciancio, 35enne di Piani di Acquaro, non c’è stato nulla da fare, è deceduta a seguito dell’incidente che si è verificato lungo l’arteria che collega Fabrizia a Laureana di Borrello.

A bordo del mezzo c’erano anche i due figli della donna che fortunatamente, però, non hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per accertare l’esatta dinamica del sinistro, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada.