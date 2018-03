MutaMenti, un successo il reading collettivo per sole donne dedicato a Susy Savarese

Successo di pubblico per il reading collettivo di poesia, organizzato dall'associazione culturale MutaMenti in collaborazione con mMyclubvelico Crotone, presso il ristorante Le stanze del Porto vecchio. Ogni poesia aspira a farsi voce. Proprio per questo, MutaMenti ha promosso ancora una volta un'iniziativa innovativa per tenere a battesimo l'opera prima di Susy Savarese, giovane poetessa esordiente, già vincitrice della prima edizione del contest di poesia urbana Poecity. La sua prima raccolta poetica è pubblicata da edizioni ensemble. Così, ieri pomeriggio, sette donne crotonesi, ognuna, rappresentativa di un ambito della vita cittadina di Crotone, si sono date appuntamento per il reading pubblico collettivo dal titolo "Frammenti di vita. Le donne leggono Susy Savarese".

L'evento si è inserito nella settimana della festa delle donne e, per questo, la presentazione del libro è stata affidata a sette testimonial d'eccezione: Antonella Cosentino, vicesindaco della città, Viviana Schirripa , myclubvelico Crotone, Antonia Gualtieri, attrice accademia Kroma, Floriana Mungari, cantante, Antonella Papaleo, public relation, Patrizia Pagliuso, presidente associazione MutaMenti e Pamela Presti, docente di letteratura inglese e membro dell'associazione MutaMenti. Ogni poesia è stata condivisa con il pubblico, attraverso la lettura dei brani. Ogni lettrice ha poi posto una domanda alla poetessa.

Tanti i temi toccati vicini alla poetica di Savarese: le donne, la famiglia, l'amore, il mare e una particolarissima rilettura in chiave poetica delle fiabe più conosciute da Cappuccetto rosso ad Alice nel Paese delle meraviglie. Il reading è stato, poi, aperto a tutte le donne presenti, che hanno voluto dare il loro prezioso contributo. In tante hanno prestato la loro voce alla lettura di poesie tratte da "Frammenti di vita": Giuliana Spagnolo, vicepresidente di MutaMenti, Laura Caccavari, Cinzia Calizzi, Debora Mandica, Cecilia Nesputo. L'iniziativa, che ha visto protagoniste le donne, si è conclusa con il reading della poetessa Susy Savarese. Gli intermezzi musicali sono stati a cura di Gianni Ciampà, chitarra, e Romeo Proietto, contrabbasso.