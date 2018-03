Volley. Il Bisignano s’impone a Paola: finalmente una vittoria

Finalmente la vittoria: è questo il pensiero anche del day after dopo il match di Collina Castello tra Bisignano e Paola, l’ultimo incontro interno per la squadra di Renato Amodio che si è imposta solamente nel quinto set.

Tornare alla vittoria era la cosa più importante, per un successo ottenuto contro una squadra che non ha regalato proprio nulla, dando esempio concreto di come giocare nelle ultime partite di fine campionato. Bisignanesi avanti nel primo set, dopo un leggero e costante equilibrio maturato sul 25-22.

Tutto questo mentre lentamente le gradinate si riempivano e si pensava già a una rotonda vittoria. Ciò che di più sbagliato si poteva pensare: il Paola lottava già con più convinzione, i biancoblu avevano i primi crucci quasi non credendo nei propri mezzi.

Emblematico quindi quanto è successo nel secondo campo: rimonta del Bisignano, distacco di quattro punti e poi crollo incredibile nel finale, con il set vinto dal Paola per 26-24. A quel punto è saltata qualche convinzione, come nel terzo parziale con un copione quasi identico e l’unica differenza di un Paola nel ruolo della lepre, che ha concluso la sua mini corsa sul 25-22.

Mormorii del pubblico e strigliate (volevamo scrivere un altro termine) di mister Amodio e dei leader del gruppo, portavano così una maggiore determinazione nei bisignanesi nel quarto set, vinto in rimonta sul 25-21. Al quinto e ultimo parziale la disperazione sportiva ha la meglio su tutto, 15-9 e tutti a casa dopo due ore di gioco per una gara vera e combattuta sino all’ultimo pallone.

Il presidente Lino Amodio ha aggiunto: “Partita tiratissima, giocare contro Paola che non ha da chiedere nulla al campionato è stato difficile, per noi era l’ultima spiaggia per non arrivare penultimi. Abbiamo avuto la possibilità di chiudere il secondo set non ci siamo riusciti, al terzo siamo crollati, ma la squadra ha buttato il cuore oltre l’ostacolo. Prima della gara ho chiesto ai miei di giocare per la loro e la nostra dignità, se retrocederemo non sarà un dramma sportivo, esistono le vittorie e le sconfitte. Il campionato era partito sotto i migliori auspici, eravamo nelle prime posizioni, poi abbiamo perso vari elementi tra cui il palleggiatore, abbiamo cercato un sostituto ma non ci siamo riusciti per vari fattori. Stiamo costruendo quest’anno e i ragazzi vanno elogiati giocando con grande cuore, aspettiamo con ansia l’ultima partita a Montalto, contro una squadra in piena lotta playoff, ci vorrà un’altra prova di gran temperamento”.

Kratos Eventi Bisignano – Paola 3-2 (25-22, 24-26, 22-25. 25-21, 15-9). Kratos Bisignano: Ferraro, Caputo, Todisco, Balestrieri, De Marco, Pugliese, Iaquinta, Amodio, Luca, Polizzo, Barex, Grosso. Allenatore: Amodio. Paola: Buttazzo, Calabria, Ruggiero, Sabatini, Soria, Stefano, Tucci, Vommaro. Allenatore: Perrotta.