Incidente stradale a Botricello, un ferito nell’impatto

E' di un ferito, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla SS106 direzione Catanzaro alle porte del Comune di Botricello.

Una Opel Insignia, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ribaltandosi e terminando la sua corsa ai bordi di una stradina privata attigua alla statale.

Il conducente, ferito in modo lieve, è stato tasportato dal personale Suem 118 presso la struttura ospedaliera di Catanzaro per ulteriori controlli.

L'intervento della squadra dei vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina è valso alla messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale che ha provveduto al recupero.