Viscomi: “Massima attenzione per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria”

Il Vicepresidente della Giunta regionale, Antonio Viscomi, dicendosi consapevole dell’urgenza con la quale deve affrontarsi la problematica delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, ha richiesto a Franco Pacenza, delegato alle politiche sanitarie del Presidente della Regione Mario Oliverio, di definire i passaggi utili ad istituire l’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica.

Rispondere a questa sollecitazione, che proviene dall’appello dei direttori delle Scuole, "è indispensabile a scongiurare il rischio della chiusura di importanti sedi formative, in vista della verifica ministeriale del prossimo settembre" afferma l'assessore.

Per affrontare le criticità legate alla sopravvivenza delle Scuole di Specializzazione, ribadisce Viscomi, devono trovare risoluzione alcune questioni aperte a partire dall’integrazione delle aziende Materdomini e Pugliese-Ciaccio, l’aumento del numero dei posti letto di degenza ordinaria, la carenza di personale e di Strutture assistenziali come il Pronto soccorso per le Scuole di Medicina Interna, Chirurgia Generale, Radiologia.

A tal proposito, il Vicepresidente Viscomi ha valutato, concordemente al delegato alla Sanità, Franco Pacenza, l’opportunità di aprire un tavolo inter-istituzionale che affronti con maggiore sollecitudine tutti i processi necessari a garantire il mantenimento delle 19 Scuole di Specializzazione con accreditamento provvisorio, che, assieme alle 9 Scuole pienamente accreditate, costituiscono un fondamentale tassello della crescita scientifica e culturale della nostra regione - è bene rimarcarlo - patrimonio dell'intera comunità calabrese. Un risultato che non può mancare, ha tenuto a sottolineare Viscomi, anche in considerazione dell’investimento cospicuo sul diritto allo studio universitario e del supporto sostanziale a tutto il mondo accademico calabrese, in termini di sinergia e risorse, messi in campo dalla Regione Calabria negli ultimi mesi e negli ultimi anni.