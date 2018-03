La Provolley Crotone si prepara alla sfida con la Polisportiva Ses di Praia

Dare tutto nelle ultime due partite di campionato e poi vedere come andrà finire. È questo l’obiettivo della Provolley Crotone che domenica sarà impegnata in casa contro la seconda in classifica, la Polisportiva Spes Praia.

All’andata finì 3-2 per i cosentini con i crotonesi che uscirono sconfitti sul campo ma testa altissima. In palio questa volta ci sono punti pesanti per entrambe le formazioni e che valgono l’accesso ai play-off, nella speranza che qualcuno davanti rallenti per poi giocarsi il tutto per tutto nell’ultima gara.

I crotonesi ci arrivano bene, in settimana si sono impegnati moltissimo agli ordini di mister Salvatore Celico che però dovrà fare a meno di Cissè. Il maldiviano è una delle colonne della squadra ma verrà sostituito nel migliore dai modi dai compagni di squadra.

Sarà molto importante l'approccio, Praia arriverà a Crotone per fare la voce grossa ma i pitagorici non vogliono farsi sorprendere e sanno bene che saranno i particolari a fare la differenza.

“Mancano solamente due partite al termine della stagione regolare – commenta Celico – in questo momento accusiamo qualche punto di ritardo ma ancora non è detta l'ultima parola. Ospiteremo una delle migliori squadre del campionato, come sempre non ci risparmieremo e daremo battaglia dal primo all'ultimo punto. Vogliamo vincere e fare di tutto per ottenere il risultato pieno”.