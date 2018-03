Assistenza legale gratuita per le fasce deboli: a Reggio il Gruppo Marinella Garcia

Sarà lanciata nel corso di una conferenza il prossimo 13 marzo (alle 16), nella Sala Avvocati della Corte di Appello di Reggio Calabria, l‘attività del Gruppo di Avvocati della “Marianella Garcia”.

Gli stessi costituiscono un insieme di professionisti, all’interno del Centro Comunitario Agape, che assume pro bono la tutela giuridica delle fasce deboli e svantaggiate ella Città Metropolitana e che non hanno i requisiti per poter accedere ai benefici statali.

L'attività della "Marianella Garcia", nata nel dicembre 1994 a Reggio, fu d’avanguardia e di tutela per tutti i coloro che non avevano la possibilità di essere assistiti da un legale, in un momento storico in cui il patrocinio a spese dello Stato non era ancora contemplato.

Marianella Garcia Villas, di cui ricorre proprio il 13 marzo il 35mo anniversario della scomparsa, ha ispirato l’attività dei legali del Foro reggino: fu una donna rivoluzionaria, un’avvocatessa impegnata nella lotta al sistema distorto del suo Paese, che fondò la Commissione per i diritti umani del Salvador.

Allora come oggi, il Gruppo sostiene gratuitamente le persone più fragili e promuove l'idea di uno stato di diritto che valorizzi i principi fondamentali riconosciuti ad ogni individuo e sui quali si fonda la democrazia.

Molteplici le iniziative in cantiere, di formazione e consulenza, tra le quali si menziona il supporto allo Sportello Minori e Diritti in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni del capoluogo, Save The Children, Unicef e Camera Minorile.

Lo stesso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dello Stretto ha deliberato il patrocinio morale al Gruppo di Avvocati della M.G. considerato “l’alto valore morale dell’iniziativa che nobilita la professione di avvocato, coerente con la funzione che la Costituzione assegna all’Avvocatura”.

E ancora, la Fondazione Lelio e Lisli Basso ha patrocinato l’attività dei Legali reggini ritenendo “ammirevole e tanto più necessario l’impegno di quanti operano per la difesa e l’effettiva attuazione del principio di uguaglianza… e nel nome di Marianella Garcia”.

Alla presentazione dell’importante iniziativa interverranno il presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria, Luciano Gerardis, il coordinatore della “Marianella Garcia”, Lucia Lipari, il vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio, Carlo Morace, Demetrio Battaglia e Nicola Santostefano, che hanno tenuto a battesimo la “Marianella Garcia” e don Antonino Iachino, assistente spirituale del centro Comunitario Agape.