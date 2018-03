Nuovo Cdu, dopo Domenico Vetrò si dimette anche Elena Losito

Elena Losito

Dopo la decisione di Domenico Vetrò di dimettersi da coordinatore cittadino di Catanzaro del Nuovo Cdu, spiegando al gruppo le motivazioni che l'hanno spinto a prendere tale decisione, con una lettera inviata a Vito Bordino, coordinatore provinciale, anche Elena Losito ha formalizzato la sua volontà di lasciare l’incarico di presidente della commissione alle politiche sociali e vice presidente per la pubblica istruzione dello stesso partito.

"La mia scelta - spiega la stessa Losito - si unisce ora, come prima al progetto politico di un gruppo serio e responsabile al quale mi ero avvicinata, così come già dichiarato in una nota stampa, durante l'istituzione del Liceo Europeo al Convitto Galluppi. Gruppo compatto, sempre attento alle problematiche del territorio e desideroso di lavorare per il futuro della città di Catanzaro. Ad ogni modo - conclude - ringrazio sentitamente i vertici locali del partito per la fiducia ripostami".