Elezioni. Isabella Rauti (Fdi) senatrice: “grazie ai calabresi, le mie radici ed il mio impegno”

Isabella Rauti

“Ho scoperto una Calabria migliore, ho ritrovato le mie radici, ho riletto negli occhi delle persone che ho incontrato la mia famiglia: la tradizione ed un valore che né il tempo, né le distanza può annullare”.

Con questo incipit Isabella Rauti, candidata alle Politiche con Fratelli d’Italia, ha voluto inviare un ringraziamento alla Calabria dopo la sua elezione al Senato.

“La campagna … appena conclusa – sottolinea la Rauti - nonostante lo sforzo e l’impegno di rappresentare il programma di Fratelli d’Italia in un tempo ristretto, mi lascia una sensazione di amicizia profonda, quella che ho incontrato girando le città e le comunità della Calabria”.

“Questo – prosegue - è quello che di più mi ha colpita, il senso di fratellanza che esiste nel partito calabrese, a tutti i livelli, un vincolo di amicizia che accomuna le tante persone, i militanti ed i simpatizzanti, ai quali ho avuto il piacere di stringere la mano”.

Secondo la neo senatrice i risultati raggiunti nel secondo ramo del parlamento sarebbero certamente una risposta a tutto ciò: “Un segnale di cambiamento rispetto al passato” afferma sottolineando come il partito della Melone sia arrivato al 4,11%, 34.900 voti “che – dice - è il triplo del 1,42%, 11.900 voti nel 2013”.

Rauti allora vuole ringraziare tutti, “tutti gli amici di Fratelli d’Italia, i referenti territoriali e tutti i simpatizzanti del partito. Voglio ringraziare i calabresi, da calabrese autentica, figlia di questa terra e figlia di una politica dove l’onore ed il rispetto sono insegnamenti mai cancellabili e vincolanti nel percorso della vita, pubblica e non”.

Infine annuncia che tornerà il prossimo Aprile in Calabria, “la terra di mio padre Pino Rauti – conclude - a stringere la mano per ringraziare tutti, uno ad uno, per sancire con tutti Voi un patto di alleanza e di collaborazione, ma soprattutto per ritornare a fare rifornimento di quell’amicizia, che è sottofondo e valore di questa comunità calabrese di Fratelli d’Italia”.