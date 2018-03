Elezioni. Avanguardisti (Fdi): “ottimi risultati, la buona politica non ha confini”

2267 voti solo nel comune di Catanzaro e Wanda Ferro unica deputata del centro-destra eletta in quota Fratelli d’Italia. Questi i risultati che vanta il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia “Gli Avanguardisti” di Catanzaro dopo le consultazioni elettorale del 4 marzo scorso.

“Noi – affermano soddisfatti - saremo in prima linea nel difendere gli interessi e le speranze della città di Catanzaro, indistintamente dal colore e dalla radice politica, partendo dagli ultimi e formando i giovani a diventare per un futuro prossimo una solida classe dirigente. Il lavoro fatto dimostra che sul territorio calabrese ed in città, la destra rimane forte perché ha una sua radice storica e che, forse, anche alcuni equilibri sono – stanno – cambiando”.

Il Circolo fa poi gli auguri al Movimento 5 Stelle per l’exploit di voti ottenuto ma vuole comunque sottolineare come a suo dire “il merito non è ascrivibile ai nomi locali, ma resta soltanto al movimento in quanto tale, che deve però saper trasformare la protesta e le aspettative dei tanti, in proposta. Quella proposta che deve superare il pc domestico – piattaforma di selezione del M5S – quello che a volte impatta, non certo in termini di positività e di eccellenza con una rete wi-fi intermittente, un gap tecnologico che magari verrà presto sostituito con la fibra!”.

Gli Avanguardisti, poi, evidenziano come oggi abbia “poco valore … alimentare sterili polemiche fra centro-destra o centro-sinistra, dove la lettura dei dati catanzaresi hanno valore accademico e come tale deve essere approcciato. Per noi – affermano - è importante continuare a credere che una classe dirigente è possibile, che il governo della città deve subire una revisione – non solo meccanica – che la politica deve essere restituita non solo ad un dato anagrafico, ma deve essere semmai incrociata con esperienza, passione, ragione e sentire umano”.

“Questo – aggiungono dal circolo territoriale - ha il valore della festa, quei festeggiamenti, legittimi per il risultato raggiunto su Wanda Ferro, che rappresenta quella voce “catanzarese” libera e forte in Parlamento. Una festa che è festa di amicizia nel partito di Fratelli d’Italia a Catanzaro, un vincolo restituito alla luce, dopo un breve periodo di oscurantismo e di arroganza, perché da noi e per noi la buona politica non ha confini”