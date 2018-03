Asp: chiusura temporanea guardia medica di Lamezia Sant’Eufemia

L'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro comunica alla cittadinanza che, a causa delle continue e abbondanti infiltrazioni di acqua provenienti dalla sovrastante scuola media, l'Asp è stata costretta a interrompere temporaneamente l'attività della postazione di continuità assistenziale (guardia medica) di Lamezia Sant'Eufemia.

I cittadini potranno rivolgersi alle sedi di continuità assistenziale di Sambiase, adiacente al Pronto soccorso dell'ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme in via Sen. Arturo Perugini (telefono 0968/433491) o a quella di Nicastro sita in via dei Mille (telefono 0968/22150) .