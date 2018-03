Tiriolo, presentato manuale di sicurezza sugli infortuni domestici

È stato presentato a Tiriolo, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo il manuale “Una Casa sicura per bambini” pubblicato dall’associazione nazionale di promozione sociale Consolidal, a ispirazione espressamente cattolica.

Una sorta di vademecum, di cui è autrice la dottoressa Stefania Zampogna, dirigente Medico Pediatra, presso l’Azienda Ospedaliera Pugliese–Ciaccio di Catanzaro e Vice Presidente Nazionale Simeup.

Realizzato con la collaborazione grafica di Concetta Procopio e Umberto Cannistrà, il volume è destinato ai genitori, baby sitter, colf, assistenti familiari, ed è teso a fare acquisire a chi ha dei bambini o deve accudirli, una maggiore conoscenza e sensibilità in merito alla prevenzione degli infortuni domestici.

Si tratta di un album molto scorrevole nella lettura e ricco di figure e illustrazioni che offre un chiaro ed utile strumento di comprensione delle fonti di pericolo dei relativi rischi e di come prevenirli.

I lavori sono stati introdotti da Angelo Colacino, componente della Sezione tiriolose della Consolidal, che dopo avere salutato i presenti, ha brevemente illustrato l’iniziativa, nonché ha fatto cenno agli scopi ed alle finalità dell’Associazione. Subito dopo è intervenuta la professoressa Licia Guzzo, collaboratrice del dirigente scolastico apprezzando e manifestando interesse per l’iniziativa.

Gli incidenti domestici sono, infatti, una delle frequenti cause di incidenti per i bambini e un’importante causa di mortalità per ogni fascia di età.

In totale, due ore buone di ascolto, che hanno tenuto ferma l’attenzione dei tanti alunni, dei genitori e insegnanti che numerosi hanno partecipato e seguito dell’interessante relazione della dottoressa Zampogna.

Dopo gli interventi in sala i lavori sono stati conclusi da Angelo Colacino che a nome della Consolidal si è complimentato con la relatrice per l’ottimo intervento ed ha ringraziato la professoressa Guzzo, rappresentante dell’Istituto scolastico.

Grande soddisfazione e plauso alla Sezione Consolidal di Tiriolo per il successo dell’iniziativa è stato espresso dal vice presidente nazionale, Antonio Nania e dal segretario nazionale, Luigi Bulotta, entrambi presenti all’evento.