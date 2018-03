Reggio. Lavori di restyling per la tangenziale, da lunedì prime verifiche

Anas comunica che, per consentire l'avvio dei primi interventi di verifica e accertamento, propedeutici alla programmazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della Tangenziale di Reggio Calabria, saranno necessarie alcune limitazioni al transito veicolare tra lo svincolo di Campo Calabro (escluso) e lo svincolo di Santa Caterina (incluso).

Nel dettaglio, a partire da lunedì 12 marzo e fino al 29 marzo 2018, nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 19:00 sarà in vigore il restringimento di entrambe le carreggiate, mediante la chiusura alternata delle corsie di marcia o di sorpasso – in corrispondenza dei tratti interessati dalle attività lavorative e per una lunghezza non superiore a 2 km – tra il km 433,765 ed il km 442,077, tra i territori comunali di Villa San Giovanni, Campo Calabro, Reggio Calabria.

Le attività riguarderanno l’esecuzione dei rilievi topografici mediante l’impiego di droni, ad una quota di circa 50 metri, autorizzati al sorvolo di persone e cose in tutta sicurezza.

L’adozione di tale tecnica di rilievo consentirà di ridurre i tempi di intervento e quindi il disagio per l’utenza stradale e il traffico locale.

L’occupazione della sede autostradale, infatti, sarà effettuata solo per il supporto a terra del drone, mediante l’adozione di un "cantiere in lento movimento", che interverrà sulle corsie di marcia in sede Nord e Sud dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, evitando qualsiasi interferenza nelle ore di punta.