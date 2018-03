Lamezia, domani il recital di musica e poesia dell’associazione San Nicola

Il recital di musica e poesia “Di santi e di poeti… tra fede e tradizione”, organizzato dall’associazione San Nicola debutterà domenica alle 18.

Pino Morabito sarà ospite della comunità parrocchiale di Santa Maria Goretti, guidata da don Pino Angotti, nel quartiere Savutano a Lamezia. L’associazione perseguendo sempre le sue finalità di riscoperta e valorizzazione della cultura popolare ha inteso presentare dei lavori di teatro in poesia di Salvatore De Biase, socio onorario del sodalizio. Sono opere che trattano diverse tematiche: dalla denuncia in difesa di una Calabria da sempre ‘regione fanalino di coda’, bistrattata da tutti i governanti che si sono succeduti alla sua guida, alla devozione per i santi protettori della città: Sant’Antonio da Padova e San Francesco di Paola. Una fede, quella per i due amatissimi taumaturghi, che affonda le sue radici in un’antica devozione fatta di culto e pietà popolare.

De Biase immagina una lite fra questi due giganti della Chiesa, un alterco in cui i due santi rivelano la loro umanità ma da cui scaturisce un messaggio di speranza per l’intera comunità lametina. Fra la Calabria e i santi della città, una parentesi letteraria con una versione particolarissima dei dialoghi fra Dante Alighieri e Caronte, il Caron dimonio dagli occhi di bragia della Divina Commedia, che traghetta le anime dannate all’inferno.

Nel corso della manifestazione saranno declamate poesie dei poeti lametini Ciccio Scalise, Francesco Davoli e Aldo Funaro.

Ad interpretare i testi scelti per il recital: Filomena Cervadoro, Maria Grazia De Biase, Angela Isabella, Pino Mete, Maria Scaramuzzino e lo stesso Salvatore De Biase.

Ospite della serata il soprano Rosa Cappelli che presenterà alcuni brani del suo ricco repertorio. L’accompagnamento musicale è affidato al M° Francesco Sinopoli.

Durante la serata l’artista lametina Melina Palaia Cataldi donerà alla parrocchia di Santa Maria Goretti un suo dipinto raffigurante un Cristo.