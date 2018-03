Oscenica. Al Comunale un mondo incapace di amare: ‘Da Soli non si è cattivi’

Il 16 marzo alle 21.00 la compagnia romana Lafabbrica debutta sul palcoscenico del Teatro Comunale di Catanzaro con l’opera 'Da soli non si è cattivi': il racconto di un mondo claustrofobico fatto di ossessioni, manie di grandezza e desideri di vendetta, opera scritta da Tiziana Tomasulo e diretto da Fabiana Iacozzilli.

I personaggi sono dei poveretti incapaci di amare: vorrebbero farlo, hanno bisogno di farlo ma hanno paura dell’incontro con l’altro perché si vergognano profondamente di quello che sono. Non si sentono all’altezza e per questo sono rigonfi di rabbia e condannati alla solitudine. Tre storie, tre squarci: L’amante, La Telefonata, Il Bagno.

Dalla spensierata vita di Barbara e Riccardo, insieme da sedici anni che vivono la relazione unicamente come occasione per dimostrare all’altro di poter essere il migliore tra i due a una donna innamorata di un’altra donna che purtroppo si fa una semplice domanda: “la chiamo o non la chiamo?”, a un uomo che stura un cesso ed una donna che lo osserva, seduta su un bidet, ciò che resta del tempo che fu. Questo spettacolo è un'occasione per scoprire che non siamo quello che immaginiamo di essere.

Lafabbrica nasce ufficialmente nel 2008, anche se i componenti della compagnia si incontrano anni prima durante il triennio di formazione al Centro Internazionale La Cometa (Roma). I loro spettacoli sono il risultato di un lungo periodo di sperimentazione laboratoriale in cui la regista, Fabiana Iacozzilli, e gli attori compongono collettivamente una drammaturgia scenica.

Con “Aspettando Nil” primo capitolo della Trilogia dell’Attesa, vincono il Premio “Le voci dell’anima” 2007 di Rimini, “Ermo Colle” 2008, l’Undergroundzero Festival di New York2010 e vanno in scena al Kilowatt Festival 2011.

Con “Quando saremo grandi!” secondo capitolo della Trilogia dell’attesa, sono finalisti Scenario 2009, vincono Teatri abitati e debuttano al Napoli Teatro Festival 2011.

Inoltre nel 2010 affrontano per la prima volta una drammaturgia contemporanea: “Un’altra gru” di Armando Pirozzi. La compagnia organizza laboratori teatrali per attori in Italia e in Francia dove collabora con Autour de Peter. “Hansel e Gretel il giorno dopo”, il terzo capitolo della Trilogia dell’attesa, ha debuttato al Teatro Vascello di Roma.