Unindustria. Innovazione e business al centro del prossimo convegno

Inizierà domani alle 10 presso la sede di Confindustria Cosenza, il seminario “Industry 4.0: strumenti operativi, tecnologie e servizi di supporto per le imprese”.

Organizzato da Unindustria Calabria con Sistemi Formativi Confindustria ed in collaborazione con Digital Innovation Hub Calabria, il seminario ha l'obiettivo di affiancare le imprese, di tutti i settori, con un sistema integrato di strumenti ed iniziative, offrire una formazione mirata e di supporto per l’accesso alle misure del Piano Nazionale Industria 4.0.

Ampio spazio verrà affidato al tema dell’innovazione digitale in rapporto alle strategie di business. Dopo i saluti del presidente per la Calabria di Unindustria e del Digital Innovation Hub Natale Mazzuca e di Fabrizio Gea, Responsabile coordinamento nazionale dei Digital Innovation Hub promossi da Confindustria, gli strumenti del Piano nazionale Industria 4.0 saranno presentati da Chiara Verdecchia di Confindustria.

Sul tema delle strategie di business ed innovazione digitale interverrà il professore Leonardo Quattrocchi dell'Università Luiss di Roma. Parlerà di manifattura del futuro il Presidente del Cluster Fabbrica Intelligente Gianluigi Viscardi mentre il professore Luigino Filice dell'Università di Rende, presenterà il Digital Innovation Hub Calabria, che dirige, quale centro per la ricerca e la trasformazione digitale al servizio del territorio, fondato da Unindustria Calabria, Regione Calabria, le tre Università calabresi, Confindustria Digitale ed il Cluster Fabbrica Intelligente, ed aperto all'adesione delle imprese e di altri enti.

Coordinati dal giornalista Andrea Biondi de Il Sole 24 Ore, i lavori saranno conclusi dal Presidente di Confindustria Digitale Elio Catania.

"Dobbiamo raccoglie la sfida dell’innovazione - spiega Natale Mazzuca - per poter guardare al futuro con fiducia ed offrire vantaggi alle nuove generazioni. Formarsi, approfondire con specialisti gli aspetti tecnici, finanziari e fiscali del Piano nazionale Industria 4.0 rappresenta una opportunità per non farsi trovare impreparati. Con questo intervento formativo voluto da Confindustria su tutto il territorio nazionale, che farà tappa in Calabria il prossimo lunedì, intendiamo supportare il sistema delle imprese e della pubblica amministrazione nell'utilizzo degli strumenti esistenti per porsi in una trincea di avanguardia e competere con successo sui mercati”.

La partecipazione al seminario è gratuita, previa registrazione obbligatoria all’indirizzo http://preparatialfuturo.confindustria.it/evento/cosenza/