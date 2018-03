Festa delle donne, a Falerna si parla del rapporto tra bellezza e salute

Durante la nuova edizione della Festa delle donne, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, e alle Politiche Sociali dei Falerna, Leonilda Cosentino, ha introdotto un’iniziativa focalizzata sul tema della “bellezza e salute”.

Insieme all’assessora hanno preso parte all’evento anche tre relatrici. Del primo argomento “La bellezza della donna nelle tradizioni matrimoniali” ha parlato Vittoria Butera, saggista e scrittrice, che ha fatto un excursus, attraverso varie civiltà, sull’importanza della bellezza nelle scelte matrimoniali e sui vari espedienti per collocare in matrimonio chi non fosse dotata di tale qualità.

La professoressa Maria Grazia Saffioti, ha ripercorso “La bellezza femminile ieri e oggi” incarnata un tempo dalle Veneri della preistoria e, attraversando i secoli, è arrivata poi ad argomentare le figure delle modelle che rappresentano la bellezza femminile attuale.

Di rapporto tra bellezza e salute ha invece parlato la dottoressa Giusi Campisano, biologa e nutrizionista: “Belli fuori e vitali dentro con una corretta alimentazione”.

L’evento ha poi visto la partecipazione dell’Accademia Danze Lamezia” diretta dalla Maestra Anna Caparrotta, le cui allieve della sede di Falerna si sono esibite sul palco del Centro Polifunzionale nelle danze: Sincroltin-Sincropop e Superjump.

La manifestazione si è conclusa con il buffet e la torta mimosa, tipica dell’8 marzo.